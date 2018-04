Concertgebouw Brugge krijgt 1 miljoen extra subsidie

Brugge - Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) voorziet 1 miljoen euro extra subsidies voor het concertgebouw in Brugge. Deze maatregel komt er dankzij een onvoorzien overschot op de Vlaamse begroting.

Het Concertgebouw in Brugge krijgt een eenmalige subsidie van de Vlaamse Gemeenschap van 1 miljoen euro. Eerder bleek bij de Vlaamse begrotingscontrole al dat er een overschot van 100 miljoen euro op de begroting werd geboekt. De Vlaamse regering kondigde toen aan dat dit overschot gespendeerd zou worden aan eenmalige maatregelen. Zo kregen de ministeries van Onderwijs en Mobiliteit ook al extra middelen.

“Met de extra 1 miljoen euro die we dankzij de recente begrotingscontrole konden vrijmaken en de vele investeringen die we de voorbije jaren al leverden, maken we de belofte waar om grotere inspanningen te leveren voor onze kunstinstellingen”, aldus Gatz.

“Extra middelen hard nodig”

Het Concertgebouw op ‘t Zand in Brugge werd in 2002 geopend in het kader van het jaar van Culturele Hoofdstad. Vandaag is het een van de grootste concertorganisatoren voor klassieke muziek in Vlaanderen.

In 2015 investeerden de minister van Cultuur en het stadsbestuur van Brugge elk 943.000 euro in de renovatie van het gebouw. Daarnaast ontving het Concertgebouw 3,2 miljoen euro werkingssubsidies als kunstinstelling. Nu komt daar nog eens 1 miljoen euro extra bij. Het is niet uitgesloten dat andere kunstinstellingen ook extra middelen krijgen, meldt het kabinet van de minister.

Katrien Van Eeckhoutte, algemeen directeur van het Concertgebouw Brugge, is bijzonder tevreden. “Deze extra middelen zijn hard nodig om onze state-of-the-art infrastructuur op peil te houden. Dat is een voorwaarde om onze werking verder succesvol te kunnen blijven ontplooien.”