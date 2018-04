Autobestuurder gaat op de vlucht voor drugscontrole en belandt in gracht in Assenede

Assenede - In het Oost-Vlaamse Assenede is een autobestuurder zaterdagavond gewond geraakt toen hij in een gracht belandde. De man werd achtervolgd door agenten die een drugscontrole hielden aan de grens van Sas van Gent en Zelzate, melden de Belgische lokale politie en de Nederlandse politie in Zeeland.

De Belgische en Nederlandse agenten hielden zaterdagavond een drugscontrole bij de grens van het Nederlandse Sas van Gent en het Belgische Zelzate. Rond 20.40 uur kwam een auto met een Britse nummerplaat vanuit Sas van Gent. Het voertuig reed plotseling de Poelstraat in richting Assenede.

De agenten zetten de achtervolging in, zegt de politie in Zeeland. “Na enkele bochten zag de politie dat de auto aan de linkerkant van de Poelstraat, op het grondgebied van Assenede, op zijn kop in de sloot terecht was gekomen. Naast agenten werden ook enkele brandweereenheden gewaarschuwd. Na enige tijd werd door de hulpverleningsdiensten de bestuurder uit de auto bevrijd. De 58-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, is met een ambulance naar een Belgisch ziekenhuis gebracht.”

Het onderzoek wordt in België gevoerd, zegt de Nederlandse politie. De woordvoerder van de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen was zondag nog niet op de hoogte gebracht over het ongeval.