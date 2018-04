De man die ervoor zorgde dat er vandaag duizenden geamputeerden in Cambodja leven

Exact twintig jaar geleden, op 15 april 1998, stierf Pol Pot. Als leider van de Rode Khmer joeg hij een kwart van de volledige Cambodjaanse bevolking de dood in: meer dan twee miljoen mensen stierven door uithongering, ontbering of omdat ze vermoord werden door zijn communistische leger. Het maakt Pol Pot tot een van de grootste massamoordenaars aller tijden. En ook vandaag is dat bloedige verleden nog erg zichtbaar: duizenden Cambodjanen leven verder zonder armen of benen.

Saloth Sar is zijn echte naam, maar de man die van 1975 tot 1977 de plak sloeg in Cambodja, ging de geschiedenis in als Pol Pot. Een recente geschiedenis trouwens, het is pas veertig jaar geleden dat ...