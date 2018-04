Praet geniet interesse van Italiaanse topclubs, maar: “Ik denk niet aan vertrekken”

Dennis Praet is aan een uitstekend seizoen bezig in de Serie A. De middenvelder is een titularis bij Sampdoria, dat strijdt om een Europees ticket. Bondscoach Roberto Martinez mag Praet dan nog niet oproepen voor de Rode Duivels, de Italiaanse topploegen hebben wél hun zinnen gezet op de voormalige Gouden Schoen. Juventus, Inter en Napoli hebben volgens Italiaanse bronnen interesse in Praet, maar die is niet bezig met een transfer. “Mijn enige doel is een Europees ticket halen met Sampdoria”, zegt hij in La Gazzetta dello Sport.

Zondagavond speelt Praet met zijn ploeg tegen leider Juventus. De Oude Dame hadden afgelopen winter al interesse in de mezzala van Sampdoria en werden de voorbije weken opnieuw genoemd. Ook Inter en Napoli zouden Praet volgen. “Ik lees de kranten ook. De interesse van de topclubs flatteren me, want het betekent dat ik goed bezig ben. Maar ik denk op dit moment alleen aan Sampdoria”, aldus onze landgenoot in La Gazzetta dello Sport. “Hier vertrekken behoort niet tot mijn plannen. Een afkoopclausule van 26 miljoen euro? Ik heb dat ook gelezen, ja. Alles wat met mijn contract te maken heeft, is door mijn vader geregeld. Ik focus me enkel op spelen en Europa halen. Het bereiken van een Europese plaats mag geen last zijn voor ons, maar een extra motivatie.”

Praet hoopt nog steeds op een selectie voor het WK, maar beseft dat het moeilijk wordt. “Het middenveld van de Rode Duivels is zó sterk. Zelfs een speler als Nainggolan is niet zeker van zijn plek. Het wordt lastig ,maar ik geef niet op. Mijn eerste focus ligt sowieso op Sampdoria. Ik wil mijn eerste goal van het seizoen maken.” De middenvelder gaf al wel drie assists, maar scoorde dus nog niet. Tegen Juventus dan maar?