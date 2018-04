“Republikeinen trekken 250 miljoen dollar uit om controle over Huis te behouden”

Het partijbestuur van de Republikeinse Partij (RNC) van de Amerikaanse president Donald Trump trekt een kwart miljard dollar uit om de controle over het Huis van Afgevaardigden, het “lagerhuis” van het Amerikaanse parlement, te behouden. Dit heeft Fox News zondag gemeld.

In november zijn er Congresverkiezingen waarbij het hele Huis met zijn 435 zetels en een derde van de Senaat wordt vernieuwd.

Om de controle over het Huis te heroveren moet de Democratische oppositie minstens 24 zetels van de Republikeinen afsnoepen. In de Senaat zijn er twee zetels bij te winnen. En de Democraten lijken in voorbije tussenverkiezngen de wind in de zeilen te hebben.

Met inzet van 250 miljoen dollar wil de Grand Old Party (GOP) Democratische kandidaat-senatoren in naar de Republikeinen leunende staten bekampen. Maar de meeste van die middelen gaan naar het beschermen van Republikeinse zetels in het Huis voor staten als Florida, Californië en New York.

“Prioriteit nummer 1 is het Huis te behouden. We moeten het Huis winnnen”, zei politiek directeur Juston Johnson van de RNC tegenover de conservatieve zender Fox News. “Dat is de benadering voor het bijeenbrengen van het budget”.