Dieven aan de haal met 25.000 euro aan fietsen: “Ik weet niet hoe we dit te boven gaan komen”

De dieven gingen aan de haal met fietsen ter waarde van 25.000 euro in de zaak van Daan Terclavers Foto: if

Antwerpen - Bij fietswinkel ‘Bike Project’ aan de Lange Koepoortstraat in Antwerpen zijn afgelopen nacht negen fietsen gestolen, voor in totaal 25.000 euro. Dat meldt de uitbater. De straat heeft al een tijd te lijden onder een inbrakenplaag. Er werd zelfs een mobiele politiecamera geplaatst, maar die bracht alvast vannacht geen soelaas.

Uitbater Daan Terclavers zag vanochtend om 8 uur via zijn beveiligingsnetwerk dat de politie in zijn fietswinkel rondliep. “Ik ben in mijn auto gesprongen en naar de winkel gereden. Daar kon ik zien wat er gebeurd was: naast de negen fietsen waren ook de iMac en de iPad van de zaak, en de inhoud van de kassa gestolen. Gelukkig zat daar maar 250 euro in.”

“Dit is het werk van professionelen”, zegt Terclavers. “Ze hebben de duurste fietsen meegenomen, enkel van Bianchi en Schindelhauer. Ze zijn binnengeraakt langs de nooduitgang achteraan de winkel. Het is een nooddeur, maar ik doe die ‘s avonds op slot gaat. Dat heeft de daders wellicht een halfuur werk gekost. Het alarm heeft vannacht staan joelen, maar er is zelfs geen patrouille gepasseerd.”

De politie stelde een proces-verbaal op, maandag zal het labo vingerafdrukken komen nemen.

Daan Terclavers overweegt de fiets aan de haak te hangen Foto: if

Inbraakplaag

Sinds begin april werden in de Lange Koepoortstraat al meerdere inbraken geregistreerd. In de meeste gevallen ging het om inbraken in handelszaken waarbij de dader(s) op zoek gingen naar cash geld, waardevolle goederen lieten ze links liggen. De politie reageerde met de plaatsing van een mobiele camera, ter hoogte van het kruispunt met de Zakstraat. Het is afwachten of de beelden van die camera kunnen helpen bij het opsporen van de daders van deze inbraak.

De onvrede bij de winkeliers uit de buurt is alvast groot: “Die mobiele camera had dit toch moeten zien? En zijn alarm heeft een geel zwaailicht op de gevel, ook dat hadden ze moeten zien. Hoe kan het dan dat de politie pas twee uur na de feiten komt kijken? Die inbrekers zaten daar dus een uur ongestoord binnen. Dat snap ik echt niet.”

Onvrede bij winkeliers

Bovendien werd de mobiele camera vandaag ook weggehaald. “Onbegrijpelijk”, zegt een andere winkelier. “Ze zullen die nodig hebben voor de Ten Miles, zeker? En wat moeten wij doen: kamperen in onze winkel?”

De moed is ook Terclavers alvast in de schoenen gezonken. “Je durft bijna geen winkel meer te hebben in Antwerpen. Dit is echt schandalig. Waarom zou ik mijn nikkel nog afdraaien? Ik kan ergens anders gaan werken, om vijf uur thuis zijn en meer verdienen. We waren net drie weken dicht voor verbouwingen, dat kostte ons 35.000 euro. Met deze diefstal erbovenop weet ik echt niet hoe we dit te boven gaan komen. Ik en mijn verloofde zijn echt aan het overwegen om de boel te verkopen en ermee te kappen.”