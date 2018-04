De titel van ‘Beste Frituur van Vlaanderen’ winnen? Zo wordt dat gevierd

Izegem - De strijd is gestreden, de prijzen zijn verdeeld. Dit jaar is de titel van “Beste Frituur van Vlaanderen” naar ’t Brochetje in Izegem gegaan. Dat levert hen een jaar gratis sauzen van Devos & Lemmens, een cheque ter waarde van 1.000 euro en promomateriaal op om aan iedereen te bewijzen dat zij de Beste Frituur zijn. En uiteraard moest dat gevierd worden.

“Geen mooiere beloning voor onze twintigste verjaardag”, zeggen Kurt Caen (51) en Sandra Velle (47) van ’t Brochetje. “Als het aan ons ligt, doen we er nog eens twintig bij. Zo graag doen we deze stiel.”

Om de titel van “Beste Frituur van Vlaanderen” te vieren, krijgen de klanten één week gratis cava. “Dat verdienden ze wel”, klinkt het. “Zij stemden ons naar de provinciale titel zodat we kans konden maken om de beste van Vlaanderen te worden. Maar sowieso leggen we hen tijdens het jaar ook in de watten, hoor.”

De zaakvoerders van ’t Brochetje in Izegem krijgen een jaar gratis sauzen van Devos & Lemmens, een cheque ter waarde van 1.000 euro en promomateriaal van de “Beste Frituur”.

Foto: Simon Mouton

Foto: Simon Mouton

Foto: Simon Mouton