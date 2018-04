Doelpunt Belgische spits tegen Feyenoord zorgt voor ophef in Nederland

In Nederland zorgde het doelpunt van de Belgische spits Cyriel Dessers op het veld van Feyenoord voor ophef. Dessers bracht zijn club FC Utrecht op het halfuur langszij vanuit een wel erg duidelijke buitenspelpositie. Onbegrijpelijk geen probleem voor de grensrechter, die het door de vingers zag. In tegenstelling tot in België is er in de Nederlandse Eredivisie voorlopig nog geen videoref aan de slag om zo’n beslissingen terug te draaien.