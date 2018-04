Premier Michel hard voor “fragiele en zwakke oppositie”

Premier Charles Michel (MR) is in niet mis te verstane taal teruggekomen op de heisa rond de F-16’s. De oppositie had kritiek op het debat dat in de Kamercommissie gevoerd werd, maar Michel toont daar geen begrip voor. “Dit is een absurde en idiote polemiek die misschien de zwakheid en fragiliteit van de oppositie aantoont”, zei Michel bij VTM Nieuws.

De twee audits rond het al dan niet achterhouden van rapporten over de levensduur van de F-16’s die ons land rijk is, zijn aan de oppositie bezorgd in de vorm van een samenvatting van één bladzijde. Niet aanvaardbaar, vond onder meer Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A). Hij vond het niet kunnen dat er een debat gevoerd moest worden op basis van die ene pagina.

Bij VTM Nieuws reageerde premier Charles Michel zondagmiddag op de kritiek. “Het parlement heeft de documenten wel gekregen, bijna tegelijkertijd met mij en mijn kabinet”, zei hij. “Een paar uur nadat we de documenten hadden gekregen, hebben we ze beschikbaar gemaakt. Eerst een samenvatting en volgende week maandag het volledige document.”

Hij was er niet mals voor de oppositie. “Dit is een absurde en idiote polemiek die misschien de zwakheid en fragiliteit van de oppositie aantoont, wat de inhoud betreft.”