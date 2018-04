Vliegtuig maakt noodlanding nadat passagier stewardess bedreigt met vulpen

Een vliegtuig van de nationale luchtvaartmaatschappij Air China heeft zondag een noodlanding gemaakt in Zhengzhou omdat een passagier een stewardess had vastgegrepen en had bedreigd met een vulpen. Dat hebben de plaatselijke luchtvaartautoriteiten gemeld.

In een korte mededeling meldden de autoriteiten dat een mannelijke passagier op vlucht 1350 van Air China geprobeerd had om de vulpen te gebruiken om de stewardess te gijzelen en in bedwang te houden. De passagiers en de crew bleven daarbij ongedeerd, zo staat er.

Uit het eerste onderzoek van de lokale politie blijkt dat de 41-jarige passagier in het verleden al “mentale problemen” had gehad.

De vlucht van Changsha naar Beijing maakte een uur na het opstijgen een noodlanding “om de veiligheid van de passagiers te garanderen”. Het onderzoek is nu in handen van de politie en de luchtvaartautoriteiten.