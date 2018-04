Assad reageert op bombardementen: “VS voert campagne van leugens tegen Syrië”

De aanvallen van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk op Syrië gingen gepaard met een campagne van leugens tegen Syrië en Rusland voor de VN-Veiligheidsraad. Dat zei de Syrische president Bashar al-Assad volgens het overheidsagentschap SANA bij een meeting met de Russische machtspartij Verenigd Rusland.

“Dit bewijst dat Syrië en Rusland niet enkel een strijd tegen terrorisme voeren, maar ook voor de onafhankelijkheid van staten en de wil van hun volk”, zei Assad volgens het agentschap. De delegatie van Verenigd Rusland veroordeelde opnieuw de aanval op Syrië als een overtreding van internationale conventies.

Foto: AP

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een militaire aanval tegen Syrië uitgevoerd. Bij de gecoördineerde aanval vuurden ze meer dan 100 Tomahawk-raketten af op militaire doelen in de Syrische hoofdstad Damascus en Homs. Er werden een wetenschappelijk onderzoeksinstituut nabij Damascus getroffen, een opslagplaats voor chemische wapens in de stad Homs en een nabijgelegen commandopost. Omdat de meeste sites al ontruimd waren voor de aanvallen, bleef het aantal slachtoffers beperkt: er zouden volgens Syrische media zes gewonden zijn gevallen.

