Gezin ziet tweede auto in vijf dagen tijd in vlammen opgaan

Wevelgem - In de Roterijstraat is tijdens de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede keer in vijf dagen een wagen van hetzelfde gezin in vlammen opgegaan. Het was opnieuw de eigenaar zelf die zondagmorgen het vuur opmerkte en de brandweer verwittigde. Ondanks de snelle tussenkomst van de brandweer brandde de Peugeot 308 van nog geen jaar oud volledig uit.

Eerder deze week - tijdens de nacht van dinsdag op woensdag - brandde ook al de acht jaar oude Mercedes van het gezin uit.

De wagen die vanmorgen uitbrandde, stond toen net voor de brandende Mercedes geparkeerd. Eigenaar Gregory Verwaerde kon toen de wagen verplaatsen en zo op het nippertje voorkomen dat ook zijn Peugeot 308 in vlammen opging.

Anders dan eerder deze week, waar politie en brandweer er nog van uitgingen dat een technisch defect aan de oorzaak lag van de brand, gaat het deze keer wel om brandstichting.

Het noodlot blijft het gezin achtervolgen, want goed een jaar geleden brandde de Jaguar van de man ook al volledig uit, nadat zich tijdens het rijden in de buurt van Rijsel een kortsluiting had voorgedaan. Onderzoek naar de feiten is volop lopende, klinkt het bij de politie. Volgens de eigenaar, die een vermoeden heeft naar de dader, kaderen deze feiten in de pijnlijke nasleep van een eerdere relatie die op de klippen liep.