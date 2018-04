Mertens en Napoli laten dure punten na geniale redding van Milan-doelman Donnarumma

Brussel - De topper van de 32e speeldag in de Italiaanse Serie A tussen Milan en Napoli is zondag op een doelpuntenloos gelijkspel (0-0) geëindigd. Dries Mertens speelde op San Siro 65 minuten mee met de Napolitanen, die in de stand drie punten achterstand hebben op leider Juventus. Al had Napoli, net als vorige week tegen Chievo, in de slotseconde moeten winnen. De gigantische kans van Arkadiusz Milik werd echter gepareerd door een sublieme Gianluigi Donnarumma.

Napoli blijft tweede in de stand. Milan bezet de zesde plaats op ruime afstand van Juventus, dat zondagavond nog in actie komt. De competitieleider neemt het op tegen Crotone, de nummer achttien van de Serie A, en kan met nog zes speeldagen voor de boeg de voorsprong op Napoli uitbouwen naar zes punten.