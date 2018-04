Verdwaalde pauw rust uit op piepkleine vensterbank (op tweede verdieping)

Tielt - Vreemd zicht zaterdagmorgen in de Ieperstraat in Tielt. Daar zat een vogel op de vensterbank van de tweede verdieping van een appartementsgebouw, boven Pizza Aversa. En dan, denkt u. Het was echter geen duif, mus of merel, maar een pauw.

Kapper Filip Corbanie merkte de trotse vogel om 6.45 uur op. “Hij zat eerst voor de apotheek. Maar toen de klanten begonnen toe te komen, vloog hij naar die onnozel kleine vensterbank zeven meter hoog. Ik stond er zelf versteld van dat een pauw zo hoog kan vliegen.”

De pauw stond op een piepkleine vensterbank, mensen overwogen zelfs de brandweer te bellen. Foto: if

De vogel heeft er ongeveer een uur gezeten. Mensen vroegen om de brandweer te bellen, maar plots was de hij spoorloos verdwenen.

“Hij is al enkele weken op de dool”, weet Filip. “Hij zat eerst in tuinen aan de Poekebeekbron, maar nu heeft hij zich verplaatst naar het centrum. Het is niet evident om het dier te vangen. Wellicht is hij ontsnapt, maar de eigenaar heeft zich nog niet gemeld.”