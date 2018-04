Jean-Louis (23) overvallen door vijf daders in BMW: “Toch jammer dat je niet veilig bent in je eigen stad”

Roeselare - Een nachtje uitgaan in Roeselare liep zaterdagnacht met een domper af voor de 23-jarige Jean-Louis Degryse. Hij werd overvallen op de Grote Markt.

Toen Jean-Louis Degryse rond 3.30 uur onderweg was van Bistro Botanique naar Pitta Ramses liep het mis aan de Grote Markt. Jean-Louis werd overvallen door vijf mannen in een BMW. “De wagen stopte plots naast mij en er stapten vier getaande gasten uit”, vertelt Jean-Louis. “Ze stonden rond mij en zeiden in gebrekkig Nederlands dat ik mijn geld moest afgeven.” Omdat Jean-Louis dat niet onmiddellijk deed, duwden ze hem op de grond en schopten hem tegen de arm.

“Toen ik weer rechtstond griste een van de daders mijn portefeuille uit mijn broekzak. Ze liepen allemaal meteen weg in verschillende richtingen. Ook de BMW vertrok. Ik durfde er niet achteraan lopen, want ik was helemaal alleen.”

Jean-Louis ging na het incident beteuterd naar huis. Zondagmorgen stond de politie al aan zijn deur. Ze hadden zijn portefeuille teruggevonden. Met rijbewijs en paspoort, maar weliswaar zonder de 65 euro die erin zat. “Maar dat is het minste. Ik ben al blij dat ze niet in mijn gezicht hebben geslagen. Enkel mijn knokkels liggen open.”

“Op zoek naar geld en geweld”

Wat Jean-Louis het meest tegen de borst stoot, is dat hem zoiets kan overkomen in zijn thuisstad. Hij uitte gisteren zijn ongenoegen via Facebook en kreeg meteen veel reactie van mensen die er hetzelfde over denken. “Ik ga al een jaar of zeven uit in Roeselare en dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Jean-Louis. “Het is toch niet normaal dat je 's nachts niet meer veilig bent op straat? In de cafés is het nog altijd zoals vroeger, maar ik heb de indruk dat op straat veel meer gasten op zoek zijn naar geld en geweld.”

De politiezone Riho bevestigt dat de portefeuille werd teruggevonden aan de Munt. “Voorlopig gaat het om een alleenstaand geval”, zegt commissaris Carl Vyncke. “We raden die persoon aan om zo snel mogelijk klacht in te dienen, zodat we de juiste plaats en tijdstip van de feiten weten en een onderzoek kunnen starten. Mogelijk zijn er camerabeelden van.”