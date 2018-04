“Gehuil dat door merg en been ging”: jachthond krijgt kogel in elleboog

Temse - Jachthond Baziel liep een grote wonde op aan zijn poot in de tuin van baasje Peter Smet. Pas twee weken later ontdekte een chirurg dat er een kogel in het ellebooggewricht van de hond zat. De kogel wordt met een operatie verwijderd.

“Een gehuil dat door merg en been ging”, noemt baasje Peter Smet de kreet van zijn jachthond Baziel op Pasen. Om 22.15 uur huilde de vierjarige Weimaraner plots hevig. “We gingen kijken in de tuin en zagen het bloed uit de wonde gutsen. Ondanks onze paniek hebben we het bloeden toch kunnen stelpen en we zijn meteen naar de dierenarts gegaan.”

Gevecht met kat

Aanvankelijk dachten zowel baasje als dierenarts dat Baziel de wonde had opgelopen door een gevecht met een kat in de tuin. “We kregen antibiotica mee en moesten Baziel daar een week lang mee behandelen. Toen het niet beter werd, hebben we vorige week dinsdag foto’s laten nemen bij de dierenarts. Daaruit bleek dat het ellebooggewricht gebroken was. De platen zijn toen opgestuurd naar de dierenkliniek van Merelbeke, en daar stelde een chirurg vast dat er een kogel in het gewricht zat. De chirurg gaat die vandaag verwijderen met een operatie die zo'n 2.000 euro kost.”

Peter is behoorlijk geschrokken van het incident. “Je verwacht nooit dat iemand op je hond schiet, en al zeker niet in je eigen tuin. Onze tuin is langs de zijkanten afgezet met draad en een dubbele haag. Enkel aan de achterkant is er een open stuk waardoor we uitzicht hebben op de velden. Daar wordt soms gejaagd, maar we sluiten de jagers eigenlijk uit omdat we die ook kennen. Klachten van de buurt hebben we ook nog nooit gehad en Baziel is nog nooit uitgebroken.” Twee pistes houdt Peter open. “Ofwel een stroper die het niet leuk vindt dat onze hond soms op dat veld loopt, ofwel een inbreker die op Baziel stootte en uit paniek een schot loste. Zodra we de kogel hebben, gaan we ook aangifte doen bij de politie. Die kan hopelijk met een ballistisch onderzoek de aard van het wapen achterhalen.”