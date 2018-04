Man haalt wapen boven in café op Oude Markt

Leuven -

De Leuvense politie heeft vrijdagavond een vijftiger uit Leuven opgepakt voor verhoor. De man had even voordien op de Oude Markt een wapen getoond en gezegd dat het geladen was. Een alerte bezoeker van café Revue verwittigde de politie en gaf een beschrijving door. Nog voor de politie ter plaatse was, had de kerel de benen genomen. De Leuvense politie startte een zoekactie in de omgeving. In de loop van de nacht werd de Leuvenaar dan toch aangetroffen op de ring. Hij bleek een op gas aangedreven replica van een pistool op zak te hebben. Het betrof dus geen vuurwapen, maar wel een wapen dat die kleine metalen bolletjes afvuurt. Het wapen werd in beslag genomen. De man kreeg een proces-verbaal voor het onwettig dragen van een vrij verkrijgbaar wapen.