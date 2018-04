Vandalen trekken spoor van vernieling

Aarschot - Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een spoor van vernieling getrokken in het centrum van Aarschot. In het stadspark is de schade het grootst.

Burgemeester André Peeters (CD&V) reageert verbolgen. “Ik word daar echt ziek van”, aldus Peeters. “Het is onbegrijpelijk dat sommige mensen zich met dergelijke zaken bezighouden. Onze diensten steken heel wat energie en tijd in het onderhoud van het publieke domein. Blijkbaar vindt men het nodig om al dat werk te vernielen.”

In onder andere de Maalderstraat werden bloembakken omver getrokken. De grootste schade werd zondagochtend evenwel vastgesteld in het stadspark. Daar werden de bloemperken deels vernield. Her en der lagen afgerukte bloemen op de straatstenen. Aan het Capucienenklooster werd een infobord stuk gegooid met een kassei, de levensreddende defibrillator (AED-toestel) werd van de muur getrokken en op de grond gegooid. Even verder richting de Onze-Lieve-Vrouwekerk gooiden de daders nadarhekken tegen de grond. Hierdoor raakte het ingezaaide gazonnetje beschadigd.

Van de vandalen ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie onderzoekt de zaak. Aan de hand van beelden van de camera’s in de stad en van getuigenissen hoopt de politie de daders te identificeren en op te sporen. Er wacht hen een gepeperde rekening.