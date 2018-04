“De aanval op Syrië stelt iedereen in staat zichzelf tevreden op de borst te kloppen”

Ze waren in gespierde tweets aangekondigd, ze vielen ongeveer waar iedereen het verwacht had en ze stelden achteraf iedereen in staat om zichzelf op de borst te kloppen. Of de kruisraketten die de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk in Syrië dropten verder nog enig verschil zullen maken, valt te betwijfelen. Voor de Russen was de aanval bescheiden genoeg om grootmoedig even aan de kant te gaan staan en zichzelf als de redelijke partij op te werpen. Voor de Syrische president Assad was de collateral ­damage meegerekend en viel ze al bij al nog mee. Niets trouwens zo goed om de troepen nog eens te verenigen als Grote Boeman Amerika. Mogelijk zet hij – voorlopig – geen chemische wapens in.

En ook de VS en Europa toonden zich tevreden. Al was het triomfantelijke “mission accomplished” van de Amerikaanse president Donald Trump toepasselijker dan vermoedelijk gewild. Vijftien jaar geleden stond zijn voorganger George Bush onder dezelfde slogan de blitzoverwinning op Irak te vieren. Het bleek voorbarig. Irak militair verslaan ging makkelijk en snel, de stabiliteit terugbrengen is tot op de dag van vandaag niet gelukt.

De vraag blijft: wat na de bommen? Iran, Turkije, Rusland, de Saudi’s, allemaal hebben ze hun eigen agenda in Syrië. Het land zelf is intern verscheurd, zoals het debat tussen twee Syrische ballingen in De Zevende Dag gisteren mooi aantoonde. De een droomt nog altijd van vrijheid en democratie en wil Assad dus weg. De ander stelt vast dat het beetje vrijheid van voor de oorlog nu ook weg is en ziet Assad als een van de weinige kansen op stabiliteit. Beiden zijn op de vlucht. Zet rond die tafel nog een fundamentalist die Assad weg wil om een of andere theocratie te stichten en een Koerd die hoopt dat uit het puin van het Midden-Oosten ooit een onafhankelijk Koerdistan kan oprijzen en het plaatje is compleet.

Premier Charles Michel (MR) riep gisteren terecht op tot een politiek-diplomatiek proces na de bommen. Maar wie gaat dat trekken? De VS zijn steeds minder geïnteresseerd in die rol. Europa is al lang blij als de vluchtelingenstromen opdrogen. Het enige wat de raketten gerealiseerd hebben, is dat men elkaar blijft afmaken in Syrië, maar dan niet op chemische wijze. Dat is iets. Maar veel te weinig voor triomfalisme.