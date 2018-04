Natuurreservaat laat “duizenden graasdieren hongerdood sterven”

In een stoet van honderden meters hebben actievoerders zondag op de A6 in Nederland een langzaamaanactie gehouden tegen het beheer van het natuurreservaat de Oostvaardersplassen, dat tussen Almere en Lelystad ligt. De actievoerders legden bij het natuurgebied een kruis neer “ter nagedachtenis aan de duizenden grote grazers die afgelopen winter gestorven zijn”. Ook aan het provinciehuis in Lelystad werd een kruis geplaatst.

Bas Metzemaekers, een van de organisatoren van de actie, vindt dat het tijd is het beheer van het reservaat te wijzigen. “Vanaf 1 december 2017 zijn er 3.000 grote grazers de hongerdood gestorven. Het is alsof er een sproeivliegtuig overheen is gevlogen en alles heeft doodgespoten.”

De actievoerders hekelen het beleid waarin de dieren aan hun lot worden overgelaten. “Dit leed moet nu stoppen”, aldus een van hen, Janneke Boeijen. “De verantwoordelijken moeten voor de strafrechter gedaagd worden”, zei actievoerster Evelien Lokerse zondagmiddag bij de Oostvaardersplassen.

Er is veel kritiek op hoe wordt omgegaan met de herten, konikpaarden en heckrunderen in het gebied. In de winter gaan veel dieren er dood omdat ze niet mogen worden bijgevoerd. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland toch bij te voeren.