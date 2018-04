Nieuw systeem moet veel frustratie bij leerlingen (en ouders) voorkomen

Elke school heeft bakken informatie over haar leerlingen, maar als die van school veranderen, verhuist die informatie niet mee. Gevolg: een hoop overbodig werk voor de nieuwe school en een hoop frustratie voor de leerling en zijn ouders. Daar wil minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) met een “leerlingenpaspoort” een mouw aan passen.

Pure kafka is het soms. “Ik ken verhalen genoeg van mensen met kinderen met dyscalculie of dyslexie”, zegt Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open VLD). “Die zijn vreselijk gefrustreerd omdat ze bijna elk jaar opnieuw met hun attest moeten leuren om de juiste steun te krijgen. Daar moest iets aan gebeuren.”

Het pas gestemde decreet Leerlingenbegeleiding moet beterschap brengen. Dat bepaalt dat scholen en CLB’s voortaan informatie over de leerling kunnen uitwisselen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits spreekt zelf over een leerlingenpaspoort. “Vandaag houden scholen en CLB’s heel wat informatie bij, maar die wordt telkens anders bewaard. Dat zorgt ervoor dat die gegevens versnipperd zijn, waardoor het onduidelijk is waar een leerling recht op heeft. Een leerlingenpaspoort of een elektronisch leerlingendossier reist mee met de leerling.”

Administratieve rompslomp

Helemaal van nul moet de administratie niet beginnen. “Het CLB beheert nu al een elektronisch platform, maar dat zou nog verder kunnen worden uitgebouwd”, zegt Crevits. “Dat proces is nu lopende.”

De voordelen liggen voor de hand: minder administratieve rompslomp en minder dubbel werk. “Dat was echt wel nodig”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). “Nu houdt het CLB een dossier bij, houdt de school een dossier bij, houdt de zorgcoördinator een dossier bij. En veel van die informatie loopt gewoon dubbel.”

Privacy

Big brother op de schoolbanken mag het systeem zeker niet worden. De leerlingen hebben recht op hun privacy en kunnen vragen om bepaalde zaken niet te registreren. “Niemand is geïnteresseerd of een leerling toen hij vijf was eens een andere kleuter heeft gebeten”, zegt Daniëls.

De nadruk ligt echt op de leermoeilijkheden. Volgens Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen (CD&V) gaan vooral de leerkrachten de vruchten kunnen plukken van het systeem. “Die zullen met één muisklik kunnen kijken wat hun leerlingen nodig hebben. Pure tijdswinst.”

Uiterlijk tegen 1 januari 2019 moet het systeem af zijn. Dan gaat het nieuwe decreet van kracht.