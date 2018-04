Ze lijken op echte baby’s, maar zijn het niet: welkom op de beurs voor hyperrealistische poppen

Het zijn heus niet alleen kinderen die van poppen houden. Duizenden volwassenen van over de hele wereld trokken afgelopen weekend naar Antwerpen voor de jaarlijkse poppenbeurs. Op zoek naar een ­hyperrealistische reborn baby of naar een porseleinen exemplaar uit het Parijs van eind 19de eeuw. “En dat mag evenveel ­kosten als een kleine auto.”

“Euh, vreemde vraag. Mevrouw, is dat een echte baby of een pop?” Anderhalve minuut op de beurs in Antwerp Xpo en twee volwassen mannen – de fotograaf en ikzelf – zien niet onmiddellijk of we naar een ...