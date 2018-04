Vanhaezebrouck waarschuwt voor euforie: "Ik denk dat Club Brugge zich nog geen zorgen moet maken"

Anderlecht speelt door de 1-0 zege tegen competitieleider Club Brugge weer volop mee in de strijd om de landstitel. Paars-wit volgt nu op slechts drie punten van de Bruggelingen, maar coach Hein Vanhaezebrouck wil nog niet praten over de titel. “Wij hebben nu twee moeilijke verplaatsingen op zes dagen, Club Brugge speelt twee keer thuis. Als wij en Gent punten laten liggen en Club haalt zes op zes dan is de titelstrijd dit weekend beslist. Ik denk dat ze zich nog geen zorgen hoeven te maken bij Club", probeerde Vanhaezebrouck op de persconferentie achteraf de druk van zijn spelers weg te houden.

“We blijven met de voeten op de grond”, vertelde Vanhaezebrouck. “We hebben nu twee moeilijke verplaatsingen naar Standard en Racing Genk, met de wedstrijd van vandaag erbij spelen we drie keer op zes dagen. Drie, vier of vijf dagen tussen wedstrijden is oké, maar twee dagen is kort en dat hebben we nu twee keer na elkaar. Club Brugge speelt nu bovendien twee keer op rij thuis, tegen Charleroi en Standard. Als zij nu 6 op 6 pakken en wij en AA Gent laten punten liggen, dan is de titelstrijd na komend weekend afgelopen. Ik denk niet dat Club Brugge zich zorgen moet maken. Stel dat de kloof na volgend weekend niet groter is, dan zou dat het fantastisch zijn.”

“We beseffen dat dit verdiend is. We hadden veel kansen, maar moesten efficiënter zijn. Dat Lazar Markovic vandaag een meerwaarde was? Ja, maar hij niet alleen. Offensief is hij zeker een surplus. We hebben dan nog een Morioka en Ganvoula op de bank die ook hun nut bewijzen. We gaan die jongens nog nodig hebben. We worden één keer in de rug gepakt, maar gelukkig was de videoref er. Vandaag is weer bewezen dat het een factor is die kan meespelen. Wat ons betreft was de werking ervan perfect.”

Foto: Isosport

“De titel? We zijn nu tweede en proberen zo hoog mogelijk te eindigen. We moeten nog vier punten goedmaken op Club Brugge (bij een gelijke stand zou Club Brugge de titel winnen aangezien ze de reguliere competitie boven Anderlecht afsloten, nvdr.) en we hebben twee heel moeilijke verplaatsingen nu. Onze kern is niet al te breed, dus we moeten twee keer goed recupereren. Tegen volgend weekend gaan we een veel duidelijker beeld hebben van wat er nog kan in de titelstrijd. Dat we nu voluit voor de titel moeten gaan? We gaan vooral proberen met een fit elftal te starten.”