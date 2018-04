Defour op Anderlecht: “Minieme kans dat ik WK nog haal”

Steven Defour vierde gisteren zijn 30ste verjaardag. De geblesseerde Rode Duivel kwam met zijn vrouw Ornella en zijn dochtertje naar Anderlecht-Club Brugge kijken en was blij dat zijn ex-club won.

“Het was een verdiende zege”, aldus Defour. “Club Brugge zal nu wel zenuwachtig worden, ook al zullen ze zeggen van niet. De titelstrijd ligt weer open. Al mag Anderlecht echt geen steken laten vallen, ook niet woensdag op Sclessin. Voor wie ik dan supporter als ex-aanvoerder van Standard? Gevaarlijke vraag. (lacht). Maar ik heb nu veel vrienden op Anderlecht en steun dus Anderlecht. Al blijft Standard wel een verraderlijke ploeg. De ene week zijn ze super, de andere week laten ze dan domme punten liggen.”

Misschien kan dat volgend seizoen verholpen worden als Michel Preud’homme terugkeert naar Luik. Samen met MPH werd Defour indertijd kampioen in Luik. “Iedereen weet dat Preud’homme een goeie trainer is. Hij heeft dat al meermaals bewezen en kan de boel daar goed in elkaar steken. Dat neemt niet weg dat Sa Pinto ook goed werk leverde, maar in deze Play-off 1 moet Standard wel van ver komen.”

Fit voor WK?

Tot slot blijft de vraag of Defour straks fit raakt voor het WK na zijn knieblessure. De speler van Burnley blijft dat sprankeltje hoop koesteren. “Vandaag loop ik rond zonder brace aan mijn knie. Dat is al iets. Er blijft een miniem kansje dat ik fit raak. Bondscoach Martinez wordt alleszins op de hoogte gehouden via Lieven Maesschalck, de kinesist waar ik elke dag werk. We zullen zien. Ik ga Kompany en De Bruyne alvast een berichtje sturen om hen te feliciteren met de titel.”