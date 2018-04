Leko reageert sportief: “20 centimeter of 3 meter, buitenspel is buitenspel”

Bij Club Brugge heerste uiteraard teleurstelling na het verlies tegen Anderlecht. Blauwzwart zag in de slotfase nog een doelpunt afgekeurd worden door de videoref, maar trainer Ivan Leko weigert de schuld daarbij te leggen. Meer nog: de Kroaat nam het zelfs op voor de videoref. “Ik ben altijd voor de videoref.”

“Buitenspel is buitenspel. Het is jammer voor ons en een geluk voor Anderlecht”, vertelde een nuchtere Leko op de persconferentie. “Ik ben altijd voor de videoref. Mensen kunnen bijvoorbeeld ook spreken over een mogelijke penalty die we konden krijgen voor Vanaken, maar bij buitenspel is dat anders. Daar zie je duidelijk of het correct is of niet.”

“Dit is inderdaad een opdoffer. We kwamen hier met vertrouwen en geloof in onszelf. Het was een atypische wedstrijd, en het klopt dat we inderdaad moeilijk scoren. We scoren nu één doelpunt op drie wedstrijden tegenover onze 68 goals in de reguliere competitie, dat is niet genoeg. In de gevarenzone moeten we het beter doen. Het is een kwestie van timing. Op training loopt alles heel goed, in wedstrijden moeten we meer killerinstinct hebben. Dat geldt niet alleen voor de spitsen, maar voor iedereen. Het is zeker jammer dat we vandaag verliezen, maar we hebben nog 7 wedstrijden te gaan. Anderlecht had meer kansen, wij speelden mooier voetbal. Maar dat is minder belangrijk dan efficiëntie. We hebben vandaag veel gegeven en keren met 0 punten terug, maar dat is het leven . Morgen is een nieuwe dag en dan leggen we alle focus naar donderdag!”