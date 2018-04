Ronse - Een vrouwelijke inspecteur (35) van de interventieploeg van de zone Ronse heeft zondag een wielertoerist het leven gered.

De fietser had zijn metgezellen verlaten en reed huiswaarts, maar bij de rotonde van de Doorniksesteenweg met de Leuzesesteenweg werd hij onwel. Hij viel en bleef liggen. De agente ging meteen over tot reanimatie en redde zo zijn leven.. Een MUG bracht de man uit Ronse over naar het ziekenhuis.