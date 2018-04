Kolonel X, klokkenluider in zaak F-16’s, spreekt: “Overgeplaatst omdat ik te kritisch was”

Minister Vandeput in de Kamercommissie Defensie, tussen zijn generaals, ontkent dat er een lynchpartij op til is. Foto: pn

In legerkringen bestempelen ze kolonel X als verrader, omdat zijn mails over de levensduur van de F-16’s naar buiten zijn gekomen. Zelf zegt hij dat hij het beste voorhad. Dat SP.A die mails in handen kreeg, daar heeft hij “niets mee te maken”. Toch hebben minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en de legertop het op hem gemunt, zegt hij. “Ze willen van de hoorzitting een ordinaire lynch­partij maken.”

“Wie wil zich eigenlijk op wie wreken?” Helemaal gerust is kolonel X er niet in. Woensdag trekt hij naar de Kamercommissie Landsverdediging om zijn versie van de feiten te geven. Na een kleine maand hoogspanning over de vervanging van de F-16’s moet de waarheid dan zo goed en zo kwaad als het kan aan het licht komen. En dat X daar serieus onder vuur zal ­komen te liggen, dat staat volgens hem al vast. “Ze willen er een ordinaire lynchpartij van maken.”

Bij monde van zijn advocaat Carine Flamend zegt hij dat hij het beste voorhad met Defensie. “Die studie van vliegtuigbouwer Lockheed-Martin, die zegt dat de F-16’s veel langer kunnen meegaan, is gebaseerd op dertig jaar informatie”, zegt zij. “Mijn cliënt deed gewoon zijn plicht toen hij dat naar boven wou doorspelen. Dat werd hem niet in dank afgenomen door zijn oversten.”

Volgens X zetten die hem eerst onder druk om zijn mail af te zwakken (zie tijdslijn) en hebben ze daarna zijn carrière gefnuikt. “Als je puur de chronologie bekijkt, dan is dat toch het enige wat je kunt besluiten?”, zegt Flamend. “Eerst werd hij over­geplaatst, daarna liep hij zijn promotie mis. Veel vooruitgang zit er niet meer in zijn carrière.”

De manier waarop het ­leger het interne onderzoek heeft gevoerd, noemt ze “hallucinant”. “Het was de naam onderzoek niet waard. En minister Vandeput vindt het blijkbaar normaal dat zijn kabinet naar de onderzoekers belt om mijn cliënt een blad voor te schuiven waarin hij zegt dat Vandeput van niets wist.”

Gewoon zijn werk gedaan

Vandeput heeft weinig ­begrip voor X. Volgens de minister heeft de kolonel aan politiek gedaan door naar SP.A te stappen met zijn informatie. “Hoe SP.A aan die mails is geraakt, dat weet ik niet”, klinkt het bij de advocaat van de kolonel. “Mijn cliënt heeft die ­gewoon naar zijn oversten gestuurd.”

Een sanctie moet X volgens zijn advocaat niet vrezen. “Waarom? Hij heeft gewoon zijn werk gedaan. Hij is een capabel man, ­anders klim je niet op naar de functie die hij heeft.”

Op het kabinet Vandeput willen ze niet reageren. “De minister zal niet aanwezig zijn op de hoorzitting, ik zie niet in hoe hij dan een lynchpartij moet organiseren”, zegt zijn woordvoerster. Vandeput heeft er ­vertrouwen in dat de oppositie spoken ziet. En dat de bijkomende informatie van Lockheed-Martin over de levensduur van de F-16’s duidelijk maakt dat de straaljagers echt wel aan vervanging toe zijn.