Chef Sport Gazet van Antwerpen slachtoffer van rellen na Antwerpse derby: “Geraakt door steen”

De confrontatie tussen buren Antwerp en Beerschot Wilrijk was zondag een sfeervolle wedstrijd, maar na affluiten ontaardden er toch rellen in en rond het Bosuilstadion. Bij die opstootjes raakte ook Peter Goris, chef Sport bij Gazet van Antwerpen, betrokken. Goris werd in het gezicht geraakt door een rondvliegende steen en moest verzorgd worden.

“Ik stond met andere journalisten aan de omheining in de buurt van de supportersbussen van Beerschot Wilrijk bij een groep Antwerp-supporters”, vertelde Goris na het incident. “De groepen daagden elkaar uit en wierpen stenen over de omheining. Een steen raakte me een tweetal centimeter onder mijn oog. Ik weet niet uit welke richting de steen kwam. Nog drie andere Antwerp-supporters in mijn buurt raakten gewond. Buurtbewoners van een appartementsblok iets verderop namen me binnen en hebben me verzorgd. Ik begrijp niet dat de politie de straat waar de supportersbussen van Beerschot Wilrijk moesten passeren niet heeft afgesloten voor de Antwerp-supporters.”