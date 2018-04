Hoogzwangere vrouw sterft bij crash op weg naar moederhuis

In Beloeil, in de provincie Henegouwen, is een hoogzwangere vrouw omgekomen bij een aanrijding.

De vrouw stond op het punt om te bevallen en was met haar partner op weg naar het ziekenhuis toen ze betrokken raakten bij een ongeval. De 23-jarige vrouw uit Péruwelz overleed en ook haar ongeboren baby kon niet meer worden gered, aldus het parket van Doornik-Bergen. De partner van het slachtoffer verkeert in kritieke toestand. De bestuurder van de tweede auto raakte slechts lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 1.35 uur in de nacht van zaterdag op zondag in Ellignies-Sainte-Anne. Over de precieze omstandig­heden bestaat nog geen duidelijkheid.