Misschien bracht Anderlecht u aan het twijfelen, maar Club Brugge staat er nog steeds beter voor dan het lijkt

Van twaalf naar drie punten voorsprong, een nul op zes en zelfs nog geen enkele veldgoal gescoord in Play-Off 1. Voor wie aan scorebordjournalistiek doet, lijkt Club Brugge in sneltempo zijn status als beste ploeg van België kwijt te spelen. Maar wij geloven niet in sprookjes, remontada’s of romantada’s. Tenminste: nog niet. Vijf redenen waarom Club Brugge er beter voorstaat dan het nu lijkt.

Om te beginnen is er het klassement. Club Brugge staat nog steeds eerste, met drie punten voorsprong op Anderlecht. Toch zal paars-wit die kloof niet kunnen overbruggen in één speelronde. Bij gelijke stand wordt immers gekeken naar het eindklassement in de reguliere competitie. En die is in het voordeel van Club Brugge. Daarom moet Anderlecht geen drie, maar vier punten goedmaken op Club Brugge als het nog kampioen wil worden.

2. De tegenstand: AA Gent faalt

Misschien had Club Brugge zich wat meer zorgen mogen maken moest concurrent AA Gent ook tot op drie punten zijn gekomen. Bij een gelijke stand met de Buffalo’s zou AA Gent immers koploper worden. Maar dat is dus niet gebeurd - de Gentenaars gingen kansloos onderuit op het veld van Standard. Ondanks het feit dat Club Brugge twee keer heeft verloren bij zijn grootste concurrenten, zijn zowel AA Gent als Anderlecht maar drie punten ingelopen.

3. Het programma: makkelijkste van alle titelpretendenten

De grootste houvast voor Club Brugge: het heeft de twee moeilijkste wedstrijden, op bezoek bij titelrivalen AA Gent en Anderlecht, al achter de rug. Van alle titelpretendenten heeft blauw-zwart veruit het makkelijkste programma. Nu volgen twee relatief makkelijke thuismatchen tegen Charleroi en Standard voor Club. Ideaal om zich te herpakken. Mocht er toch nog ergens een misstap begaan worden, hebben de Bruggelingen in de komende twee confrontaties met Anderlecht en AA Gent ook nog het thuisvoordeel om de boel recht te trekken.

4. Het voetbal: nog steeds op niveau

Nee, Club Brugge had vandaag geen zege verdiend op het veld van Anderlecht. Maar blauw-zwart blijft wel op een erg constant niveau voetballen. Zowel bij AA Gent als bij Anderlecht had er ondanks de dubbele nederlaag mits wat geluk meer ingezeten voor de leider. Zo flitsend als voor Nieuwjaar was het dan misschien niet meer, maar dit Club Brugge kent heus geen zware terugval. Enkel de efficiëntie kan nog wat omhoog.

5. Het sluitstuk: Gabulov lijkt tweede adem te hebben gevonden

Hoe ironisch dat het grootste zorgenkind van Club Brugge net de uitblinker was op het veld van Anderlecht. Na het uitvallen van Kenneth Vermeer hielden ze bij blauw-zwart hun hart vast voor de eerder labiel gebleken Vladimir Gabulov, maar de Rus maakte indruk met tal van saves op het veld van Anderlecht. Een zorg minder voor de leider.

