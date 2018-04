BK Paaldansen nooit zo snel uitverkocht: “Wie te veel bloot toont, krijgt minpunten”

Roeselare / Gent -

Lichamen worden in sexy outfits gehesen, buiken ontbloot en benen in sierlijke bochten gewrongen. En toch is de erotiek ver te zoeken tijdens het Belgisch kampioenschap paaldansen in De Centrale in Gent. “Het is een sport als de andere”, zeggen Maarten en Justien, die als koppel deelnemen. “Na een work-out zijn we veel te moe voor vuurwerk in de slaapkamer.”