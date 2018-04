Beerschot Wilrijk heeft al versterking voor volgend jaar beet

Op het Kiel zijn ze al volop bezig met de samenstelling van de kern van volgend jaar. De Fransman Emeric Dudouit is alvast de eerste inkomende transfer voor het nieuwe seizoen. Dudouit is een 26-jarige rechtsback die einde contract is bij het zopas gedegradeerde Tubeke.

Hij komt uit de jeugd van Caen, was actief op het tweede en het derde niveau in Frankrijk en speelt sinds 2016 bij Tubeke. De deal was al rond, maar uit respect voor de sportieve afloop bij Tubeke werd gewacht tot na dit weekend om erover te communiceren.

Naast Dudouit staat ook ex-jeugdinternational Marco Weymans (eveneens van Tubeke) op de radar bij Beerschot Wilrijk. Weymans is een 20-jarige linkervleugelverdediger die op een boogscheut van het Olympisch Stadion woont en nog drie jaar bij de jeugd van Beerschot heeft gespeeld. Nadien trok hij naar PSV.