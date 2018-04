Antwerpen - “Als ratten in de val”, scandeerden enkele honderden supporters na afloop van de derby tussen R. Antwerp FC en KFCO Beerschot Wilrijk. Wat begon als een gezellige clash tussen de twee eeuwige rivalen eindigde in mineur, met relletjes en arrestaties.

In een uitverkocht Bosuilstadion werd zondagmiddag de eerste Antwerpse derby sinds 2010 gespeeld. Buiten de gebruikelijke speldenprikken tussen de supporters over en weer was de wedstrijd zelf een rustig ...