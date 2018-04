Duitse tiener komt om bij plaatsen van meiboom

In het Duitse Nierendorf, ten zuiden van Bonn, is zondag een vijftienjarige jongen omgekomen bij het opstellen van een meiboom. Dat meldde de politie.

De tiener was aan het werken in de put waarin de meiboom zou worden geplaatst toen de paal verschoof en de jongen zwaargewond raakte. Hij werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Bonn, waar hij later overleed. De politie is een onderzoek gestart.

De meiboom is een traditie in de bouw. Wanneer de metselaar de laatste steen heeft gelegd en de houten constructie voor het dak af is, wordt de mei gestoken. Dat is een tak die versierd wordt met papieren bloemen en linten.

