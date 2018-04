Termont wil hoger loon voor gemeenteraadsleden, Homans reageert "verbaasd"

Gent - Burgemeester Daniël Termont wil het statuut van gemeenteraadsleden versterken. Hij pleit ervoor hen te laten betalen voor een halftijdse job. Volgens bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) is een loonsverhoging niet aan de orde.

"Gemeenteraadsleden zijn soms tien tot vijftien avonden aan het vergaderen. Geef hen toch een halftijds loon, zodat ze een aantal uren minder moeten werken en hun politieke taken deftig kunnen uitvoeren. Hoeveel loon ze ontvangen, kan variëren naargelang de grootte van de gemeente." Burgemeester Daniël Termont pleitte op de commissie Algemene Zaken vorige week donderdag voor een hoger loon voor gemeenteraadsleden, na een vraag van Astrid De Bruycker (sp.a). Nu verdienen zij 209 euro bruto voor iedere zitting. Veel te weinig, vindt Termont. Hij verwijst naar het Nederlands model, waarbij gemeenteraadsleden de halftijdse wedde van een administratief bediende ontvangen.

"Nu zitten raadsleden vaak tot middernacht te vergaderen", aldus Termont. "Ze moeten zich inwerken, dikke dossiers lezen, werkbezoeken doen. Geef die mensen daar toch een billijke vergoeding voor. Op die manier moeten ze er geen fulltime job bijnemen en kunnen bepaalde vergaderingen bijvoorbeeld overdag doorgaan. Zodat die mensen 's avonds hun kinderen nog kunnen zien."

"Niet aan de orde"

Het loon van gemeenteraadsleden is geen gemeentelijke bevoegdheid. Maar Termont grijpt de herwerking van het gemeentedecreet aan om extra druk te zetten bij bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA). Die is niet onder de indruk. "Ik stel verbaasd vast dat na Open VLD ook sp.a pleit voor een loonsverhoging van politici", zegt ze. "De debatten over de herwerking van het gemeentedecreet zijn nochtans gevoerd en een loonsverhoging is daar niet aan de orde. Gemeenteraadsleden worden wel inhoudelijk versterkt. Zo moet het college veel gedetailleerder rapporteren over alle acties uit het meerjarenplan."

Het nieuwe decreet bevat onder meer de integratie van de OCMW’s in de gemeenten tegen 2019. De gemeenteraad en de OCMW-raad worden samengevoegd. Volgens Homans gaat het niet om een besparingsoperatie, maar moet dat leiden tot een betere dienstverlening.