Drie maanden werken vanuit Spanje? Geen probleem om topper te houden

Jeroen Evens, copywriter bij het Hasseltse online marketingbureau Zaboe, had het hier wel gezien in België. Hij was de grijze, mistige dagen beu en verlangde naar de zon. Of hij misschien drie maanden zijn werk vanuit Spanje zou mogen doen? Geen probleem voor zaakvoerder Toon Craenen. "Pas als de werknemers gelukkig zijn in hun leven, zijn ze dat ook in hun job", was de redenering.

Een werkgever vraagt veel flexibiliteit van zijn mensen. In de juiste arbeidsverhoudingen verwacht een werknemer op zijn beurt enige flexibiliteit van zijn baas. Zeker nu de zoektocht naar goede vakmensen geen sinecure is, moet een werkgever inspanningen doen om de work-life balance van zijn medewerkers onder controle te kunnen houden. Maar hoe ver mogen beide partijen gaan in hun eisen? In het geval van Zaboe: heel ver. Zaakvoerder Toon Craenen legt uit: “Jeroen kwam me vertellen over een opportuniteit die zich aandiende. Een kennis van hem uit Spanje zou voor drie maanden naar België komen, waardoor het appartement in Spanje in die periode leeg kwam te staan. Jeroen polste of hij eventeel die drie maanden onder de zon mocht doorbrengen, wel te verstaan tijdens de werkuren..."

Gelukkig

De zaakvoerder van Zaboe zag er geen graten in en zette het licht op groen. "De job van Jeroen als copywriter is in feite perfect vanop afstand uit te voeren", legt Toon Craenen uit. "We konden contact houden via Facetime, e-mail en Skype voor briefings en feedback. Dat werkte heel goed."

Er zit wel een filosofie achter het inwilligen van het niet-alledaagse verzoek. "Bij Zaboe vinden we het belangrijk dat onze medewerkers zich goed voelen in hun vel", aldus de zaakvoerder. "Want het is pas als ze gelukkig zijn in hun leven, dat ze ook gelukkig kunnen zijn in hun job. Wij hebben hier geen nine-to-five functies. Je kan niet creatief zijn op commando. We houden dus al van in het begin een soepel werkregime aan."

Reflecteren

Het Spaanse experiment werd een succes. "Die drie maanden hebben Jeroen echt goed gedaan en hij heeft topwerk afgeleverd in die periode. Het bewijst nog maar eens dat sommige mensen, en zeker creatievelingen, soms nood hebben aan een plaats voor zichzelf, waar ze kunnen nadenken en reflecteren. Recente studies tonen trouwens aan dat een landschapskantoor niet voor iedereen werkt.”

