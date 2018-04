UITBLINKERS Anderlecht. Publiek op slag verliefd op Markovic, Dendoncker eindelijk terug op hoog niveau

Dat Anderlecht eindelijk op hoog niveau voetbalt, had het in belangrijke mate te danken aan twee uitblinkers: Lazar Markovic zorgde voor offensieve ideeën, Leander Dendoncker schonk paars-wit defensieve stabiliteit.

Lazar Markovic en Anderlecht: het lijkt een match made in heaven. Vanhaezebrouck gaf de Serviër de voorkeur op Morioka en zal zich die keuze niet beklaagd hebben. De voormalige wonderboy van het Servische voetbal was voor de rust een gesel voor de Brugse verdediging en liet het publiek bij momenten kirren van de pret. “Ik voel me goed op deze club”, sprak de huurling van Liverpool. “Het is een plezier om hier te kunnen spelen.” Dat Markovic conditioneel nog niet 100 procent is, bleek na de rust. “Ik zit nog niet op mijn beste niveau. Maar dat komt er snel aan.”

Sterke Dendoncker

Roberto Martinez zal tevreden zijn. De bondscoach zag in de topper eindelijk nog eens een Leander Dendoncker op hoog niveau. De kandidaat WK-ganger vierde zijn 23ste verjaardag met een beresterke wedstrijd en een eerste clean sheet sinds 21 januari (0-1 op Genk). Een prestatie die ook zijn nieuwbakken voorzitter veel deugd deed. “We zien Leander week na week sterker worden”, aldus Coucke. “Dat doet veel voor het hele team. Hij brengt rust en stabiliteit in onze verdediging.”

Naast zijn vlekkeloze verdedigende werk pakte Dendoncker voor het eerst sinds lang ook nog eens uit met zijn typische offensieve rushes. Iets wat we hem dit seizoen nog niet vaak hebben zien doen. Heeft de titelstrijd de winnaar in Dendoncker weer wakkergeschud? “Het was een match die we absoluut wilden winnen. Misschien zelfs iets meer dan Club Brugge. Als we met deze ingesteldheid blijven spelen, denk ik dat we nog veel matchen kunnen winnen in de play-offs. Toch zijn we echt nog niet bezig met de titel. Het verschil is nog altijd 3,5 punten.”