Kind kritiek na botsing op E19 in Meer

Hoogstraten - Op de E19 in Meer, een deelgemeente van Hoogstraten, kwam het in de nacht van zondag op maandag tot een zware aanrijding tussen twee wagens. Daarbij vielen twee zwaargewonden, onder hen een kind dat in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee wagens reden op elkaar in rond 00.40 uur op de E19 in de richting van Nederland. Een van de voertuigen kwam in de gracht in de berm terecht. De twee passagiers, de bestuurder en een kind, raakten zwaargewond. De bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden. Het kind werd in kritieke toestand afgevoerd.

De andere auto ging over de kop en belandde op zijn dak. De drie inzittenden bleven ongedeerd. Door het ongeval waren beide rijstroken en de pechstrook een tijdlang versperd.