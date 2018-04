Spelers Club Brugge panikeren niet: “Het moeilijkste is achter de rug”

Club Brugge scoort niet meer. De sleutelspelers spelen niet meer op het allerhoogste niveau. En bovenal pakt Club Brugge ook even geen punten meer. Maar of dat het Brugse vertrouwen doet wankelen? Neen. Blauw-zwart gelooft meer dan ooit in de titel. Al moet het tegen Charleroi en Standard dan wel een oplossing vinden op de volgende vraagtekens.

BEKIJK HIER de persconferentie van Club-coach Ivan Leko

Kan Club Brugge nog een veldgoal maken? Eén doelpunt heeft Club deze Play-off 1 al gemaakt. Een treffer vanop de stip door Refaelov tegen Genk. Verder staat de teller op nul. Niks tegen AA Gent, niks tegen Anderlecht. Het aantal veldgoals blijft zo op nul staan. “Ik vind niet dat er probleem is”, zegt Brandon Mechele. “Als we wat efficiënter zijn, komt het wel weer goed.” Maar dan moeten de spitsen wel weer beginnen te scoren.

Kan iemand de Gouden Schoen helpen? Hij haalt niet meer het niveau van voor Nieuwjaar. En dat is niet onlogisch. De statistieken die Ruud Vormer in de eerste seizoenshelft kon voorleggen, waren fenomenaal. Nu blauw-zwart punten laat liggen, is de minder presterende Vormer de exponent van het niet langer winnende Club. Als kapitein slaagt hij er niet in de ploeg op sleeptouw te nemen. En daarin wordt hij in PO1 voorlopig onvoldoende gesteund door andere sleutelspelers als Vanaken of Limbombe “Ik vind nochtans dat we aan de bal goed waren”, reageerde de Gouden Schoen. “Alleen was het achterin soms een gatenkaas en zit het voorin nu en dan tegen. Ik weet zeker dat, als we in Brugge mogen spelen, het anders zal zijn. In het Jan Breydelstadion wordt het een gekkenhuis. Wees daar maar zeker van.”

Is de ploeg mentaal sterk genoeg? Twee keer op rij verliezen, dat maakte Club Brugge in competitieverband nog niet mee dit jaar. En een voorsprong van slechts drie punten, dat is ook alweer sinds mensenheugnis geleden. Club beëindigde de reguliere competitie met twaalf punten voorsprong, maar houdt daar nog maar een vierde van over. Dat moet toch in de kopjes spelen? “Neen, we moeten gewoon rustig blijven”, aldus Refaelov. “Stress en druk zijn niet nodig. We wisten dat we een zware start hadden en dat is gebleken.” Dat vindt ook Vanaken. “Het moeilijkste is achter de rug. Nu is het aan ons om te reageren. Dat kunnen we.”

Blijft de thuisreputatie overeind? Dé houvast voor die reactie: de thuisreputatie. Slechts twee keer liet Club in de reguliere competitie punten liggen in eigen huis. Tegen Charleroi (3-3) en Genk (2-2) werd er telkens gelijkgespeeld. Alleen, die matchen vielen op het einde van de reguliere competitie. En op de openingsspeeldag van PO1 werd er maar op het laatste nippertje gewonnen tegen Genk. Club had met wat pech drie van zijn laatste vier thuismatchen niét kunnen winnen. “Als we thuis onze kwaliteit tonen, komt het gewoon wel goed”, suste Refaelov. Zo klonk het ook bij Vanaken. “Die twee thuiswedstrijden moeten gewonnen worden. En Anderlecht heeft ook enkele lastige matchen op komst. Als wij nu winnen, is het niet zo simpel voor hen om die punten in te halen.”