Twee mannen gearresteerd in koffiebar “gewoon omdat ze zwart zijn”, Starbucks excuseert zich

Twee mannen gearresteerd in koffiebar “gewoon omdat ze zwart zijn” Video: Reuters

Twee mannen werden donderdag plots gearresteerd toen ze in een koffiebar op iemand zaten te wachten in de Amerikaanse stad Philadelphia. Enkele andere klanten probeerden nog tussen te komen en de arresterende agenten op andere gedachten te brengen, maar toch werden ze meegenomen. Volgens de agenten bevonden de twee kerels zich op verboden terrein. Ze werden intussen vrijgelaten omdat er “geen bewijs van een misdaad” was.

Het incident werd gefilmd door een klant van een Starbucks-vestiging in Philadelphia, een stad in de Amerikaanse staat Pennsylvania en werd ondertussen al miljoenen keren bekeken op sociale media. Volgens de beelden zaten de twee mannen rustig te babbelen, tot de politie plots binnenkwam en hen in de boeien sloeg. Onmiddellijk schoten enkele klanten te hulp, die de politie op de rooster legden en vroegen waarom ze eigenlijk werden opgebeld: “Gewoon omdat hier een paar zwarte mannen zitten te eten?”

Volgens de politiecommissaris van de stad werden zijn agenten opgetrommeld door medewerkers van de koffiebar en “bevonden de twee mannen zich op verboden terrein”. Getuigen beweren echter dat ze daar zeker mochten zitten en dat ze gewoon op iemand aan het wachten waren. Starbucks wilde uiteindelijk geen klacht neerleggen tegen de mannen en enkele uren later waren ze opnieuw op vrije voeten. Ook de openbare aanklager verklaarde dat “er geen bewijs was dat er een misdaad was gepleegd” en dat de mannen dus niet zullen worden aangeklaagd.

Het incident veroorzaakte een storm op sociale media, waar heel wat mensen met de hashtag #BoycottStarbucks opriepen om niet meer naar de keten van koffiebars te gaan, terwijl er nog andere verhalen van “racistische” incidenten opdoken. Het internationale bedrijf publiceerde zaterdag nog een tweet met verontschuldigen en beloofde om “zaken te veranderen zodat zulke incidenten in de toekomst nooit meer gebeuren”.