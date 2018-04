Spelers Club Brugge gefrustreerd door ingreep videoref. “Alsof je FIFA speelt. Daar beslist een computer ook alles”

Geen speler van Club Brugge die in de mixed zone kwam zonder de werking van de videoref in vraag te stellen. De enige rationele Brugse stem na de terecht afgekeurde goal van Diaby zat een paar tientallen meters verder in de perszaal. “Buitenspel is buitenspel”, suste trainer Ivan Leko. “Jammer voor ons, maar ik ben altijd voor de videoref geweest.”

De leukste opmerking kwam van Brandon Mechele. “Het is misschien een correcte beslissing, maar ik dacht dat de videoref er was voor grote fouten. Dit was zo miniem en daarom geen grote fout. Het is precies alsof je FIFA speelt. Daar beslist een computer ook alles.”

Frustratie om het gemiste punt. Dat Diaby, al was het maar voor een paar centimeter, correct werd afgevlagd, deed er voor de spelers van Club niet toe. Hans Vanaken kaartte een gebrek aan consequentie van de videoref doorheen Play-off 1 aan, terwijl Lior Refaelov een heus complot zag. “Misschien willen ze de competitie wat interessanter maken door Club te doen verliezen”, brieste de Israëliër. “Vreemd dat alles in de plooi valt voor Anderlecht. Het is nochtans simpel: als de ref een duidelijke fout maakt, moet de videoref ingrijpen. Anders niet. Tenzij je echt wil dat computers alles bepalen.” Bij Ivan Leko was de frustratie al verteerd toen hij de pers te woord stond. “Buitenspel is buitenspel. Het is jammer voor ons, maar ik ben altijd voor de videoref geweest.”

Strafschop voor Vanaken?

Tot de Kroaat er fijntjes aan toevoegde dat “de videoref dan wel ook een strafschopfout op Vanaken had kunnen zien.” Een fase die zich iets na het uur afspeelde. Vanaken drong het Brusselse strafschopgebied binnen, waar hij al dan niet foutief werd afgestopt door Saelemaekers. “In minuut tachtig zagen ze het wel en in minuut zestig niet”, zuchtte Vanaken. “Ik ben voorstander van het systeem, maar dan moet je het wel op alles toepassen: op die buitenspelfase en op die strafschopfout op mij.”

