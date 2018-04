Videoref opnieuw de pineut na onduidelijke strafschopfase in Standard - AA Gent

Zolang er gevoetbald wordt, kan er gediscussieerd worden aan de toog. Zaterdag kwam de toogmunitie uit Standard-AA Gent. De Buffalo’s leken na een zwakke prestatie alsnog een punt naar huis mee te nemen, tot Junior Edmilson in de laatste minuut van de reguliere speeltijd neerging in een duel met Asare.

Waar en wanneer moet of mag de videoref ingrijpen? Het blijft een ietwat grijze zone en het zorgde zaterdagavond voor heel wat Gentse frustraties omdat de VAR weigerde in te grijpen na een volgens de bezoekers onterecht gefloten strafschop.

De feiten: Asare stak zijn been uit en miste de bal. Hij trok zijn been zo snel mogelijk terug om Edmilson niet te raken. Edmilson dook op theatrale wijze naar de grond. De hamvragen: was er contact? En: werd Edmilson de doorgang naar doel versperd?

Het ene beeld leek te suggereren van wel, het andere van niet. Scheidsrechter Wim Smet was overtuigd van wel en kreeg via het communicatiesysteem bevestiging van Yves Marchand, de videoref in het busje.

Analisten Franky Van Der Elst en Wim De Coninck vonden het geen strafschop. Hun collega Alexandre Teklak hield het bij: “Ik kan begrijpen dat de ref hem fluit, maar hij had ook een offensieve fout tegen Edmilson kunnen fluiten.” Peter Vandenbempt vond het in een eerste interpretatie in zijn radioverslag strafschop, “want er was contact”.

De algemeen directeur van AA Gent Michel Louwagie ergerde er zich tijdens het bekijken van Anderlecht-Club Brugge aan dat het dubbeltje een dag eerder niet aan zijn kant was gerold. “Ik zag een vergelijkbare fase tussen Saelemakers en Denswil net buiten de zestien, maar daar floot Vertenten niet. We worden als clubs beoordeeld met twee maten en twee gewichten, à la tête du client.”

AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe had geen begrip voor de afwijkende meningen. “Ik denk dat iedereen gezien heeft dat het geen strafschop was. Je weet dat spelers als Edmilson en Carcela zich vaak laten vallen. Edmilson liet zich al springend vallen, er was géén contact. Die videoref moeten ze afschaffen. Het systeem is fantastisch, maar de videorefs mogen nooit optreden boven de arbiter. We hebben nu al verschillende fouten gezien. Ik zie dat we ervaring missen en dat het systeem waarmee we zoveel fouten kunnen uitsluiten niet wordt gebruikt.”

Op speeldag één werd de videoref geviseerd bij de strafschop voor Vormer in Club-Genk, vorige week raasde Charleroi-coach Felice Mazzu na de strafschop van Anderlecht en zaterdag was de VAR dus opnieuw de kop van Jut. Weer moet scheidsrechtersbaas Johan Verbist uitleggen dat die de hoofdscheidsrechter niet naar het scherm langs het veld mág sturen voor een beslissing die niet zwart-wit is, zoals buitenspel. “Misschien moet ik elke week een persconferentie organiseren om de regels uit te leggen. Of de VAR ook niet moet kunnen ingrijpen bij fases in de grijze zone? Wij bepalen dat niet, maar de International Football Association Board, die waakt over de voetbalregels.”

Wijzelf hebben in de discussies over de strafschopfase van zaterdag begrip voor de argumenten pro en contra, maar vinden de duik van Edmilson sowieso laakbaar. Het wordt een kwalijke trend dat aanvallers ostentatief de benen van verdedigers opzoeken en eens er contact is de innerlijke Jim Carrey in zich loslaten. Van een natuurlijke val is geen sprake meer, er gaat altijd een schep bovenop.

“Ik ben geraakt, dus ik zal maar duidelijk genoeg vallen: het lijkt een nieuwe trend”, aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist. “Misschien moet die toch eens in vraag gesteld worden. Er wordt dan makkelijker gezegd dat het een schwalbe is, maar in het reglement staat niet dat een ref wel of niet moet fluiten op basis van de manier waarop de speler valt.” Vanderhaeghe pleit alvast voor een duikstop. Want van duiken komen ongelukken. “Als Edmilson tijdens zijn vakantie zo gaat springen in het zwembad, zal zijn buik heel rood zijn en pijn doen.”