Bozar roept Maria Callas via hologram weer tot leven voor concert

De zangeres Maria Callas, die al veertig jaar dood is, treedt op 27 november op in de Brusselse Bozar, in de vorm van een hologram. Dat kondigt Gracia Live maandag aan. Dankzij de Hologram Base-technologie kan het publiek van deze atypische show genieten van de belangrijkste vertolkingen van de operavirtuoze.

Maria Callas, die stierf op de leeftijd van 53 jaar, “bracht een omwenteling teweeg in haar kunst met haar rollen van Norma, Tosca en Violetta of door haar vertolking van de beroemde Puccini-aria ‘O Moi Babbino Caro’“, stelt Gracia Live.

Symfonie

Om haar te eren wordt op 27 november een concert gepland in Bozar, waar de zangeres in de vorm van een hologram zal verschijnen, begeleid door een symfonieorkest met 60 muzikanten. Er zullen originele opnamen gebruikt worden, maar dan volledig geremasterd.

De show werd bedacht door Stephen Wadsworth, de directeur van de afdeling opera aan de Juilliard School in New York, en werd al vertoond in verschillende theaters waar Maria Callas optrad, zoals La Scala in Milaan en de Metropolitan Opera in New York.

Tickets zijn vanaf woensdag verkrijgbaar.