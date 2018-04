18-jarige debutant steekt meteen twee spitsen in zijn achterzak: wat een binnenkomer!

Uit het niets werd Zinho Vanheusden tegen AA Gent in de basisploeg van Standard gedropt. De 18-jarige centrumverdediger – tot eind dit seizoen gehuurd van Inter Millaan – had na zes maanden blessureleed amper 45 minuten bij de beloften in de benen, maar hij doorstond zijn vuurdoop met verve.

Vanheusden hield het 90 minuten vol, gaf geen kik en groeide zichtbaar in de partij. Zowel Rangelo Janga als Roman Yaremchuk stopte hij in zijn achterzak. Hij leek zelfs de leider van de Luikse defensie.

Standard-coach Sa Pinto spaarde achteraf zijn lof niet. “Ik ben trots op hem. Hij speelde de perfecte match. Ik had ook Lavalée kunnen opstellen, maar Zinho was er in mijn ogen meer klaar voor. Het gaat dan niet zozeer om fysiek, vooral over tactiek. Dat begrijpt hij zo goed. Op training toonde hij wat je als coach wil zien van een 18-jarige. Als je op deze leeftijd, zonder ritme, na die zware blessure, zo’n volwassen wedstrijd speelt…”

Met deze prestatie solliciteerde Vanheusden alvast naar een nieuwe basisstek in de clasico van overmorgen tegen Anderlecht.