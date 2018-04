Vijfduizend Vlamingen kiezen voor alternatieve vervoerswijzen op “Mobiele Maandag”

Vijfduizend Vlamingen nemen maandag deel aan het initiatief “Mobiele Maandag” van de openbaarvervoermaatschappij De Lijn, om minstens één dag per week te kiezen voor een andere manier om zich te verplaatsen. De maatschappij wil zo de Vlaming kritisch doen nadenken over zijn verplaatsingsgewoonte, het fileprobleem en het daaruit voortvloeiend ecologisch, economisch en psychologisch leed aanpakken.

Het initiatief is vorige week dinsdag voorgesteld. Sindsdien registreerden al 5.000 Vlamingen zich via de website www.mobielemaandag.be, meldt De Lijn maandag in een persbericht.

“De Vlaming ziet in dat we dringend actie moeten ondernemen om het fileleed op te lossen”, aldus Roger Kesteloot, directeur-generaal van de openbaarvervoermaatschappij. “Samen kunnen we de oorzaak van die file, het teveel aan auto’s op de baan, aanpakken door de auto minder te gebruiken. Mobiele Maandag is een initiatief waar we allemaal samen onze verantwoordelijkheid opnemen en elkaar aansporen om hetzelfde te doen.”

Volgens De Lijn verplaatst het personeel van verschillende organisaties zich deze maandag op een alternatieve manier. Het gaat dan om onder andere het Rode Kruis, Medialaan, VRT, de Vlaamse overheid en ook leden van plaatstelijke badmintonsclubs.

Wie zich inschrijft op de website, krijgt twee gratis sms-tickets cadeau en kan ook vrienden en collega’s uitdagen om na te denken over hun verplaatsing.