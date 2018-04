Tweede schandaal dringt Abe verder in het defensief

De Japanse eerste minister Shinzo Abe zit opnieuw in moeilijkheden, in het nauw gedreven door een tweede schandaal van vriendjespolitiek dat weer aan de oppervlakte komt. Ook heerst steeds meer onvrede onder de bevolking, wat zaterdag nog tot uiting kwam in een grote betoging.

Abe kwam al verzwakt uit een vastgoedaffaire, die in maart weer was opgedoken. En nu is er dus een andere oude zaak die Abe weinig goed doet.

De eerste minister wordt ervan verdacht zijn invloed aangewend te hebben om een oude vriend te helpen die een nieuwe diergeneeskundige faculteit wou oprichten. Een officieel document van 2015 dat vorige week opdook, omschrijft die plannen als “een zaak die de premier aanbelangt”.

Ontslag

De populariteit van Abe was de voorbije maanden al gedaald tot amper 31 procent, volgens een enquête die de krant Asahi maandag publiceert. Een andere peiling van persagentschap Kyodo geeft hem 37 procent, een daling met 5,4 procentpunt, een van de slechtste resultaten sinds hij in 2012 weer aan de macht kwam.

Zaterdag verzamelden nog duizenden betogers voor het parlement. Ze eisten het ontslag van de premier. Een betoging van dergelijke omvang is zeldzaam in Japan.