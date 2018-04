Vincent Kompany viert titel bij grootmoeder echtgenote en gaat dan uit zijn dak in een lokale pub

Manchester City werd gisteren kampioen zonder zelf te spelen. Een kleine afknapper dus maar dat liet Vincent Kompany niet aan zijn hart komen. De Rode Duivel stak in een volle pub, voor tal van City-fans, een heerlijke speech af om de titel te vieren.

Is Kevin De Bruyne het brein van Manchester City, dan blijft Vincent Kompany het hart van de club. De kapitein van de Rode Duivels vierde het behalen van de titel bij de grootmoeder van echtgenoten Carla. Daarna trok hij in het gezelschap van enkele ploegmaats naar een lokale pub waar Kompany zijn kapiteinsrol met verve vervulde. Kompany klom op de banken, zette een speech in waarna het feest kon beginnen.

Kompany en City wonnen zaterdag de topper op Tottenham waarbij Kompany niets dan lovende commentaren kreeg met de manier waarop hij Harry Kane in zijn achterzak had gestoken. Dat kunstje mag hij straks in Rusland hopelijk nog eens herhalen. Door de nederlaag van Manchester United zondagmiddag, thuis tegen West Brom, zijn de Citizens mathematisch niet meer bij te halen en was de landstitel een feit.