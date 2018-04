Masa (7) vertelt hoe ze gifgasaanval overleefde: “Ik hoorde geen bom, maar wel shhhhhh”

De 7-jarige Masa heeft verteld hoe ze de vermeende gifgasaanval van vorige week overleefde in het Syrische Douma. Ze zat met tientallen familieleden en buren in een schuilkelder toen de projectielen in hun omgeving vielen op 7 april. “Plots viel de bom, maar er volgde geen ontploffing, wel een sissend geluid. Shhhhhhh”, zei het jonge kind in een interview met de Britse televisiezender BBC.

Vrijwilligers spoten alle kinderen meteen af, in de hoop de chemische stoffen te verwijderen. Foto: REUTERS

Een explosie volgde niet, maar de chaos die ontstond na de inslag is het kind nog goed bijgebleven. Masa en haar mama liepen voor hun leven. “Maar ik kon niet goed volgen en ik viel steeds. Maar daar kon ik niets aan doen”, zei het meisje. Ze herinnert zich nog levendig hoe ze haar mama in paniek hoorde gillen. “Mijn dochter, mijn dochter, mijn dochter, help mijn dochter.” Het was haar oom die het kind oppakte en zelf zo snel mogelijk naar buiten droeg.

Chemische stoffen

Samen met haar tweelingzus Malaz nam de man Masa vlug mee naar de medische post in het dorp. Op het einde van een tunnel legde hij hen op de grond, waar de vrijwilligers de kinderen meteen begonnen afspoelen met water, in de hoop dat ze zo de chemische stoffen van de kinderen konden afspoelen. Daar maakte een omstander de beelden die vorige week de wereld rond gingen en op het netvlies blijven brand: een kletsnatte Masa, die met bange en verdwaasde ogen in paniek rondom zich heen kijkt.

Masa. Foto: Reuters

Maar voor het meisje was de kwelling nog niet afgelopen. De dokters gaven haar een injectie, terwijl ze rondom haar alle levenloze lichamen begonnen binnen te brengen. Mannen en vrouwen, jong en oud, maar ook kinderen, en zelfs baby’s. Die beelden vergeet de 7-jarige nooit meer. Het enige wat ze wou, was naar huis gaan. Met T-shirts die roken naar chloor, ging ze samen met haar mama Amani (34) terug.

Kinderen in Douma. Foto: EPA-EFE

Nieuwe aanval

Daar begon de horror echter opnieuw. Nadat het meisje ging slapen, volgde er een nieuw bombardement. “We zaten ineens onder het stof. Snel moesten we terug naar de kelder, en daar zag ik ook hoe ze de doden binnenbrachten in de kleine ruimte”, vertelt Masa. “In plaats van lucht ademden we de geur in van bloed.”

De vermeende gifgasaanval van 7 april had zware gevolgen. Minstens 75 mensen kwamen om het leven. Volgens de Verenigde Staten gebruikte de Syrische regering chloor en saringas tijdens de aanval, waardoor ze Assad beschuldigen van het vergassen van zijn eigen volk. De autoriteiten van het land en bondgenoot Rusland ontkennen dat. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gezorgd.

