Krijgt u een telefoontje van deze televerkopers? Dan past u best op

In 2017 kreeg de Economische Inspectie liefst 5.400 klachten van consumenten binnen over televerkopers en ook dit jaar houdt de stroom van oplichting aan, zo meldt het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’. “En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want veel mensen melden de frauduleuze verkoop niet”, luidt het. Daarom komt de Economische Inspectie nu met een “grijze lijst” met daarop een resem dubieuze (buitenlandse) bedrijven.

‘Shoppen doe je zo’, ‘Travel Club Express’, ‘Home @ Holiday’… Het zijn maar enkele namen vanop de “grijze lijst” die maandagochtend werd gelanceerd. Het gaat om bedrijven die zich voordoen als televerkopers en incassobureaus, maar eigenlijk gaat het om pogingen tot oplichting.

“In 2017 ontvingen mijn diensten meer dan 5.400 meldingen over ondernemingen die op een opdringerige manier producten proberen te verkopen via telefoon”, zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). “Daarnaast is er nog een groot dark number van mensen die geen melding doen.”

Gemiddeld 90 à 100 euro

De oplichters beloven vaak kortingsbonnen voor reizen of andere producten. “Men stuurt dan een mail om te bevestigen, maar ook wanneer de consument niet ingaat op het aanbod, begint men facturen te sturen en worden agressieve incassobureaus ingeschakeld. Het is een vorm van oplichting die zich richt op de minst mondige mensen”, aldus Peeters. “De consumenten werden gemiddeld voor 90 à 100 euro opgelicht, in sommige gevallen een pak meer. In totaal waren die meldingen goed voor een financieel verlies van 480.000 euro. En dat is dan nog zonder het verlies van de slachtoffers die het niet hebben gemeld.”

“Grijze lijst”

Omdat de bedrijven voornamelijk vanuit het buitenland (heel vaak Nederland) opereren, kan onze overheid er echter weinig tegen beginnen op juridisch vlak. Precies daarom werd de “grijze lijst” oplichtersaandelijn.be gelanceerd. Wie telefoon krijgt van een telefoonverkoper die onbetrouwbaar lijkt, kan naar de website surfen en zien of er al klachten binnenkwamen over de verkoper in kwestie. Het gaat om een dynamische lijst die mettertijd aangevuld zal worden als er nieuwe bedrijven opduiken. Wie slechte ervaringen heeft, kan dat altijd melden bij het Meldpunt Fraude.

Omdat de klachten vaak over Nederlandse bedrijven gaat, heeft minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) een brief geschreven naar zijn Nederlandse collega om ervoor te zorgen dat de Belgische Economische Inspectie kan samenzitten met de Nederlandse autoriteiten.

Om fraude te voorkomen, geeft de FOD Economie ook nog enkele tips aan de consument:

Hoe een misleidend telefoontje herkennen?

- “Een televerkoper is verplicht zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt, kenbaar te maken aan het begin van het gesprek. Hij moet ook duidelijk maken dat het telefoongesprek bedoeld is om iets te verkopen. Doet de verkoper dat niet, wees dan op uw hoede en twijfel niet om hem ernaar te vragen.”

- “Geeft de verkoper weinig informatie over de eigenschappen, de prijs of de duur van de overeenkomst, vraag dan zeker om meer details. Gratis aanbiedingen of proefpakketjes om het product eerst uit te testen, kunnen wijzen op een misleidend telefoongesprek.”

- “Controleer of de televerkoper op de lijst van ondernemingen staat waarover al klachten zijn binnengekomen.”

- “Een televerkoper is verplicht om u een bevestiging te sturen, per e-mail of per post. Die bevestiging moet u alle informatie geven over het aanbod en over uw herroepingsrecht. Stuur meteen een antwoord als u niet geïnteresseerd bent in het aanbod.”

- “Heeft u geen bevestiging ontvangen? Kijk dan in de map met ongewenste e-mails. Staat de bevestigingsmail in die map, of heeft u helemaal geen e-mail ontvangen, dan is de kans groot dat het om misleiding gaat. Ook als u wel een bevestiging kreeg, maar de informatie in de e-mail summier en verwarrend is, kan het om telefonische oplichting gaan.”

Is het incassobureau erkend in België?

- “Een tijdje na het telefoongesprek of na de bevestigingsmail (als die is verzonden) ontvangt u een aanmaning van een incassobureau. U hoeft niet meteen te betalen, maar kan best eerst nagaan of dat incassobureau ingeschreven is bij de FOD Economie. U vindt de lijst hier. Is het incassobureau niet ingeschreven, dan mag het in België zijn activiteit niet uitoefenen. Gaat u niet akkoord met de aanmaning? Laat het hen dan zo snel mogelijk weten.”

Wat te doen als u een misleidend telefoontje krijgt?

- “U krijgt een telefonisch aanbod, maar u twijfelt? Neem het aanbod dan niet aan. Vraag eventueel waar u meer informatie kunt vinden voor u beslist.”

- “Twijfelt u over de echtheid van het aanbod of de eerlijkheid van het bedrijf dat u contacteert, raadpleeg dan de lijst van verdachte televerkopers en incassobureaus op de website.”

- “U heeft in de meeste gevallen een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat u de bestelling ontvangt, het zogenaamde herroepingsrecht . De onderneming moet u daarover informeren. Als ze u daarover niet informeert voor het moment van de levering, dan wordt de herroepingstermijn verlengd met twaalf maanden.”

- “Meld het frauduleuze telefoongesprek zeker aan het Meldpunt Fraude.”

- “Als u slachtoffer bent geworden en een incassobureau eist een betaling, dan kunt u die betwisten per e-mail of met een aangetekend schrijven. Gebruik daarvoor de modelbrief van de FOD Economie. Een incassobureau kan u enkel vragen om te betalen, maar niet dwingen. Laat u niet intimideren.”

- “Is er geld van uw bankrekening gegaan zonder uw toestemming, contacteer dan zo snel mogelijk uw bank en betwist de domiciliëring. Voor een betwisting van een betaling via uw kredietkaart, kunt u hier terecht.”

DE LIJST:

Televerkopers

100 with 100

All Great Dealz

BeneluxKorting

BeterPrijs

Buy2Fly

Checking hotel / Checkinhotel

City Trip on/citytripon.com

Evasion Belgique

Fortunaspel

Go and Fly

Home @ holiday

Lotto en ligne

LuxStyle / Digital Sourcing

Malloni Voyages

Shop&Fly

Shoppen doe je zo

Skinbooster

Spaarcodes

Travel Club Express

Voordelig Winkelen

Weekendje genieten

Incassobureaus