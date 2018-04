Doodrijder Saar Gevaert voor de rechter na nieuw ongeval: “Hij wou er einde aan maken”

Hooglede / Ledegem - Miguel V. de man die in 2015 de 15-jarige Saar Gevaert doodreed in het West-Vlaamse Gits, is maandag opnieuw voor de rechter gekomen voor een nieuw ongeval met vluchtmisdrijf. Volgens zijn advocaat wou “hij er een einde aan maken”. De rechter leek die redenering niet volgen. “Makkelijk gezegd”, klonk het.

Het ongeval waarvoor Miguel V. maandag moest voorkomen, gebeurde op 10 november 2017 in Ledegem. De man zou toen, terwijl hij gedronken had, met de wagen van zijn vriendin uit de bocht zijn gegaan. Er was alleen materiële schade, maar toen een getuige een ambulance wou bellen, sloeg V. op de vlucht om zich dan twee dagen schuil te houden voor de politie in Antwerpen.

Saar Gevaert. Foto: STEFAAN BEEL

Het openbaar ministerie tilt zeer zwaar aan de feiten en vraagt een strenge bestraffing. In december 2015 reed V. Saar Gevaert dood in Gits toen het meisje op weg was naar huis. Hij pleegde vluchtmisdrijf en gaf zich pas enkele uren later aan. Hij had gedronken en zijn wagen was niet verzekerd.

“Een einde aan maken”

Hoewel V. beloofde nooit meer achter het stuur te kruipen, deed hij het toch. Volgens zijn advocaat is de man opnieuw “in de wagen gekropen om er een eind aan te maken, maar zelfs daar slaagt hij niet in”.

“Dit zijn de daden van een zeer wanhopig man. Hij zat op een dieptepunt van zijn bestaan. Door dat dodelijk ongeval is hij alles verloren.” Nog volgens de advocaat was er geen enkele reden toe dat V. die bocht zou missen en was het dus een opzettelijke daad. De rechter antwoordde daarop dat de feiten ernstig waren. Zo had V. beloofd na het dodelijk ongeval geen alcohol meer te drinken, de dag van de feiten had hij op de middag stevig gedronken. “Ik wist niet meer waarin of waaruit, dan doe je dingen die je normaal niet doen. Ik was mezelf niet die dag”, antwoordde V. “Gemakkelijk gezegd”, vond de rechter.

De moeder van Saar reageerde gelaten op het zelfbeklag van V. en zegt dat hij zich “wentelt in een slachtofferrol”. “Hij is alles kwijt zegt hij? Wij zijn wel ons dochter kwijt”, klonk het.

Vonnis op 14 mei.